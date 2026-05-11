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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: बास्केटबॉल मैच में अरमान की जान लेने की साजिश रचेगा कृष, क्या अपने प्यार को बचा पाएगी अभिरा?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान-अभिरा अपने रिश्ते को बचाने के लिए बैलून टास्क कर रहे हैं. दूसरी तरफ अपमान का बदला लेने के लिए कृष ने बास्केटबॉल मैच में अरमान पर जानलेवा हमले की साजिश रची है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 11, 2026 9:09 AM IST
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अरमान की जान लेने की साजिश रचेगा कृष

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: स्टार प्लस का मशहूर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इन दिनों दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रहा है. अरमान और अभिरा के बीच की खट्टी-मीठी नोक-झोक और उनका बेपनाह प्यार फैंस के लिए किसी ट्रीट से कम नहीं है. कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आया है जहां रोमांस के साथ-साथ भारी खतरा भी मंडरा रहा है.

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रिश्ता सुधारने की कोशिश

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में हाल ही में हमने देखा कि अरमान ने तान्या के साथ बदतमीजी करने पर कृष की जमकर धुलाई कर दी और उसे घर से बाहर निकालने की ठान ली. लेकिन हमारी अपनी अभिरा ने बीच-बचाव कर मामला संभाल लिया. अब अरमान को एहसास हुआ है कि उसे सब कुछ ठीक करना होगा, और इसके लिए उसने अभिरा के साथ रिलेशनशिप काउंसलिंग का रास्ता चुना है.

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काउंसलिंग सेंटर में इस कपल को एक मजेदार लेकिन मुश्किल टास्क मिला है. काउंसलर ने दोनों को एक-एक गुब्बारा दिया है और शर्त रखी है कि अगले तीन दिनों तक उन्हें इन गुब्बारों को अपने पार्टनर की तरह सुरक्षित रखना है. अरमान और अभिरा ने कसम खाई है कि वे इन गुब्बारों को आंच भी नहीं आने देंगे, लेकिन घरवालों ने उनकी नाक में दम कर दिया है.

अरमान का खुला राज

जब मायरा और मुक्ति ने अरमान-अभिरा को हाथ में गुब्बारे लिए देखा, तो उनकी हंसी नहीं रुकी. बच्चों ने अपने मम्मी-पापा की खूब खिंचाई की और उन्हें बच्चा कहकर चिढ़ाया. लेकिन जब अरमान ने खुद को यंग और डैशिंग बताया, तो मायरा ने पोल खोल दी कि पापा तो अपने सफेद बालों को कलर करके छिपाते हैं. इस फनी नोक-झोक के बीच अरमान और अभिरा ने एक-दूसरे को हाई-फाई दिया और तय किया कि वे बास्केटबॉल मैच में एक ही टीम बनकर खेलेंगे.

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दुश्मनों की नजर और कृष का बदला

जहां एक तरफ अरमान और अभिरा अपने प्यार को बचाने में जुटे हैं, वहीं दूसरी तरफ दुश्मनों की फौज तैयार हो रही है. विद्या, संजय और खासकर कृष, इस मिलन से बिल्कुल खुश नहीं हैं. कृष ने ठान लिया है कि वह अपनी बेइज्जती का बदला अरमान से लेकर रहेगा. बास्केटबॉल मैच के दौरान कृष ने एक ऐसा खतरनाक प्लान बनाया है जो अरमान की जान पर भारी पड़ सकता है.

क्या अभिरा अपनी सिक्स सेंस से आने वाले खतरे को भांप पाएगी? क्या यह बास्केटबॉल मैच अरमान और अभिरा को हमेशा के लिए अलग कर देगा या फिर प्यार की जीत होगी? यह देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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