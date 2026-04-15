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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर के मर्डर केस में फंसी मायरा, क्या अरमान की अभिरा बचा पाएगी अपने परिवार की इज्जत?

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में पोद्दार परिवार की खुशियां मातम में बदलने वाली है. मेहर की मौत हो जाएगी, जिसका इल्जाम मासूम मायरा पर लगेगा.

By: Shreya Pandey  |  Published: April 15, 2026 1:33 PM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: मेहर के मर्डर केस में फंसी मायरा, क्या अरमान की अभिरा बचा पाएगी अपने परिवार की इज्जत?
मर्डर केस में फंसी मायरा

सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. आने वाले एपिसोड्स में कहानी इतना खतरनाक मोड़ लेने वाली है कि पोद्दार परिवार की खुशियां एक पल में मातम में बदल जाएंगी. अगर आप सोच रहे हैं कि अभिरा और अरमान की जिंदगी पटरी पर लौट आई है, तो ठहर जाइए, क्योंकि असली तूफान तो अब आने वाला है.

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हॉस्टल में मौत का तांडव

अब मेहर का सच सबके सामने आ चुका है और अब वह खून की प्यासी हो गई है. वह मायरा और मुक्ति को खत्म करने के लिए उनके हॉस्टल जा पहुंचती है. मायरा और मुक्ति अपनी जान बचाने के लिए तरह इधर-उधर छिप रही हैं. मेहर उन्हें ढूंढते हुए वार्डन के कमरे तक जा पहुंचती है. दोनों लड़कियां किसी तरह वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन मौत उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी है.

अरमान-अभिरा की बेबसी

दूसरी तरफ, अरमान और अभिरा पागलों की तरह अपनी बेटियों को ढूंढते हुए हॉस्टल पहुंचते हैं. वहां उन्हें घायल हालत में अपना ड्राइवर मिलता है, जो उन्हें आगाह करता है कि जल्दी करो वरना अनर्थ हो जाएगा. अरमान और अभिरा गार्ड और वार्डन के साथ मिलकर हॉस्टल का कोना-कोना छान मारते हैं, लेकिन बेटियों का कहीं पता नहीं चलता. उनकी धड़कनें तेज हैं और डर है कि कहीं देर न हो जाए.

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जब आमने-सामने आईं मायरा और मेहर

तभी वो पल आता है जिसका सबको डर था. भागते-भागते मायरा सीधे मेहर से जा टकराती है और जमीन पर गिर जाती है. मेहर उसे मारने के लिए हाथ उठाती है, लेकिन इस बार मायरा डरती नहीं है. वह गुस्से में चिल्लाकर कहती है कि आज मेहर का अंत होना चाहिए. मायरा का गुस्सा देखकर मेहर जैसे ही उस पर हमला करने के लिए झपटती है, तभी एक बड़ा हादसा हो जाता है.

मेहर की मौत और मायरा पर कत्ल का इल्जाम

मेहर का पैर अचानक सीढ़ियों पर फिसल जाता है और वह सिर के बल नीचे जा गिरती है. मौके पर ही मेहर की जान निकल जाती है. ठीक उसी वक्त अरमान, अभिरा, वार्डन और गार्ड वहां पहुंच जाते हैं. खून से लथपथ मेहर को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं. वार्डन को लगता है कि मायरा ने ही मेहर को धक्का दिया है. बस, यहीं से मायरा की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है.

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पुलिस, रिमांड होम और टूटती अभिरा

पुलिस मौके पर पहुंचती है और वार्डन की गवाही के आधार पर मायरा को मेहर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है. नन्ही मायरा को रिमांड होम ले जाया जाता है. अरमान अपनी बेटी को टूटता देख खुद भी बिखर जाता है. एपिसोड के अंत में दिखाया जाएगा कि रिमांड होम में पुलिस मायरा से कड़े सवाल पूछ रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करत...और पढ़ें
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