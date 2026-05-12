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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: अरमान और विद्या के बीच आई दरार, पति का दर्द देख सास के लिए पिघला अभिरा का दिल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मदर्स डे पर अरमान और विद्या के बीच के रिश्ते में जबरदस्त तनाव देखने को मिल रहा है. वहीं दिशा ने मनीषा को बुरी मां कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 12, 2026 9:24 AM IST
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अरमान और विद्या के बीच आई दरार

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ के ट्रैक में अभी सब कुछ बिखरा-बिखरा सा है. मदर्स डे का मौका है, लेकिन अरमान के चेहरे पर खुशी नहीं बल्कि गम है. वह अपनी मां विद्या से बेहद परेशान है क्योंकि अतीत में उन्होंने जो कुछ भी किया, उसे भूलना अरमान के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है. अरमान अपनी मां के बिना मदर्स डे बिताने के लिए मजबूर है और चाहकर भी इस बात को अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है.

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विद्या की खराब हालत

‘ये रिश्ता क्या कहलाता है’ (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में दूसरी तरफ, अभिरा विद्या की हालत देख रही है और उसका दिल पसीज रहा है. विद्या अंदर ही अंदर मर रही है और वह इतनी टूट चुकी है कि खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करती है. ठीक उसी वक्त अभिरा वहां पहुंचती है और उसे संभालती है. विद्या को लगता है कि उसे संभालने वाला अरमान है, और वह उसे गले लगाकर फूट-फूटकर रोने लगती है.

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क्यों महान बन रही अभिरा?

दर्शकों के मन में भी यही बात है कि आखिर अभिरा इतनी महान क्यों बन रही है? जिस औरत ने उसे उसके पति और बेटी से 8 साल तक दूर रखा, उसके लिए अभिरा का दिल कैसे पिघल सकता है? क्या मेकर्स यह दिखाना चाहते हैं कि दुनिया में आज भी ऐसी महान बहुएं होती हैं, या फिर यह सिर्फ ड्रामे को खींचने का तरीका है? खैर, अभिरा अरमान के पास जाती है और उसे मनाती है कि वह विद्या को माफ कर दे, वरना उसकी हालत और बिगड़ सकती है. अरमान अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर हैरान रह जाता है.

दिशा का वार और मनीषा का दुख

कहानी में एक और ट्विस्ट तब आता है जब दिशा अपनी सासू मां मनीषा पर जमकर बरसती है. दिशा सीधा आरोप लगाती है कि मनीषा सिर्फ एक 'सास' बनकर रह गई है, वह कभी एक अच्छी 'मां' नहीं बन पाई. यह सुनकर घर का माहौल और भी तनावपूर्ण हो जाता है.

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इन सबके बीच, अभिरा अपनी बेटियों मायरा और मुक्ति के साथ मदर्स डे मनाकर खुश होने की कोशिश कर रही है. अब देखना ये है कि क्या अरमान अपनी मां को माफ करेगा या फिर ये दूरियां हमेशा के लिए रह जाएंगी? ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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