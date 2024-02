Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Upcoming Twist: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारे ट्विस्ट आ रहे हैं। सीरियल में देखने के लिए मिल रहा है कि अभिरा और अरमान की जिंदगी में युवराज की एंट्री हो गई है। युवराज उदयपुर आ गया है और अब अभिरा को अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, लेकिन इस बीच उसे ये भी पता चल गया है कि अभिरा और अरमान की शादी हो गई है, जिसके बाद वह नया ड्रामा करेगा। ये बात सीरियल में दिखा चुके हैं कि युवराज की मदद संजय यानी फूफा सा कर रहे हैं, लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। युवराज का सामना दादी सा से होगा और वह उसकी बैंड बजा देगी। Also Read - Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: अरमान के एक्सीडेंट से अभिरा की अटकेगी सांस, गोयनका हाउस में घुसेगा युवराज

ये रिश्ता क्या कहलाता है में आएगा धांसू ट्विस्ट

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा और अरमान की चोट देखकर घरवाले परेशान हो जाएंगे। दादी सा भी अभिरा की हालत देखकर काफी ज्यादा टेंशन में आ जाती हैं और वह बार-बार उससे उसकी तबीयत के बारे में पूछती हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है के फैंस दादी सा का ये रूप देखकर काफी ज्यादा खुश हैं। फैंस उनका ये रूप देखकर जमकर तारीफ कर रहे हैं। ट्विटर पर कमेंट्स किए जा रहे हैं कि फाइनली दादी सा ने अभिरा को फैमिली मान लिया। इसी बीच अब फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि दादी सा ही अभिरा का साथ देगी और युवराज का सामना करेगी। एक्स (ट्विटर) पर फैंस अंदाजा लगा रहे हैं कि जैसे ही दादी सा को युवराज के बारे में पता चलेगा तो वह खुद अभिरा के साथ खड़ी हो जाएगी।

देखें ट्वीट

remember that weird parallel of dadi sa and yuvraj shooting?!?!? lowkey feels like dadi sa is the one who’ll save abhira from yuvraj? like even the last dialogue here about the ladka, so we need abhira kidnapped or shot or both? #yrkkh pic.twitter.com/GN583Bkxd0 — ?. ? (@omgwashhh) February 13, 2024

My fav scene from today's episode..I really love Kaveri & Abhira's bond..like I loved Suhasini's bond with Naira later❤

Her concern for Abhira..& Armaan too.

Deep down,she loves both.

Now I want her to know that her jamaisa brought Yuvraaj there?#Yrkkh pic.twitter.com/gfuXhnEJTp — Alia? (@vrushyyfied) February 13, 2024

Dadi - "Tum dono zakhmi khade ho, aur keh rahe ho ki hum pareshan na ho." OMG, finally she included Abhira as her family too. This was really really cute. I am melting for her ??#yrkkh #abhimaan pic.twitter.com/6GMJzMboOK — T. (@mainaisihihoon) February 13, 2024

क्या रूही से शादी करेगा युवराज

ये रिश्ता क्या कहलाता है से जुड़ी कई तरह की रिपोर्ट्स सामने आई हैं। दावा किया जा रहा है कि युवराज एक्सीडेंट के बाद गोयनका हाउस में रहने लगेगा और यहां पर वह रूही से मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि युवराज रूही की खूबसूरती में खो जाएगा और उससे शादी करेगा। हालांकि, दावा ये भी है कि अभिरा के पास जाने के लिए युवराज रूही को मोहरा बनाएगा और उससे शादी कर लेगा।