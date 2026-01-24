Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: वाणी और अरमान को एक साथ देख मायरा के मन में लगेगी आग, बुरी तरह फंस जाएगी अभिरा

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में नया ड्रामा होने वाला है. अभिरा की जगह अब अरमान वाणी को चुन लेगा. ये देखकर मायरा बौखला जाएगी. आइए आपको बताते हैं.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai Spoiler: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों अभिरा वाणी और मायरा में बंटी हुई दिख रही है. वह दोनों का ध्यान रखना चाहती है लेकिन इन दिनों वाणी को होस्टल नहीं भेजा गया है. अभिरा वाणी को डांस कंप्टीशन में मदद करना चाहती है और इसी वजह से अभिरा के घर में रोज नया ड्रामा होता है. अभिरा अब मायरा के साथ डांस कंप्टीशन में हिस्सा लेने वाली है और वह वाणी के लिए कोई पार्टनर की तलाश करती है. अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि वह पहले तान्या के पास जाती है ताकि वह मायरा के साथ डांस कंप्टीशन में हिस्सा ले लेकिन तान्या मीटिंग में बिजी होने की वजह से मना कर देती है. अब आगे देखने के लिए मिलेगा कि क्या क्या होगा.

वाणी के साथ डांस करेगा अरमान

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) में देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा ये सुनकर खुश होती है कि तान्या अंशुमन की कंपनी में काम सीख रही है. इसके बाद अभिरा अबीर को कॉल करती है तो उसे पता चलता है कि अबीर का कमबैक वाला कॉन्सर्ट फाइनल हो गया है और अबीर उसकी तैयारियों में लगता है. इस वजह से कियारा भी खुश है. ऐसे में अभिरा टेंशन में होती है कि वाणी के साथ कौन हिस्सा लेगा. तभी अरमान कमरे में आता है और वह वाणी का पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है. ये सुनकर वाणी और अभिरा दोनों खुश होते हैं. शो में आगे दिखाया जाएगा कि अभिरा मायरा के साथ और अरमान वाणी के साथ डांस परफॉर्म करते हैं. इस दौरान अरमान डांस नहीं कर पाता. दूसरी तरफ विद्या और कावेरी इस बारे में मायरा से बात करते हैं कि उसे अरमान और वाणी के साथ से दिक्कत तो नहीं, लेकिन मायरा इस स्थिति को अच्छे से संभालती है और मना कर देती है.

TRENDING NOW

विद्या और वाणी को साथ देख हैरान होगी मायरा

शो में आगे दिखाया जाएगा कि अरमान और अभिरा का रोमांटिक डांस होता है और फिर अरमान अभिरा, वाणी के साथ मस्ती करते हैं. तभी अभिरा सपना देखती है कि वह और अरमान, मायरा और वाणी के साथ खुश हैं.अगले दिन विद्या वाणी को मायरा समझकर गले लगा लेती है और ये चीज मायरा को अच्छी नहीं लगती. इसके बाद अभिरा अरमान से बात करती है और उसे मना लेती है. बता दें कि अरमान अभिरा से नाराज होता है. इसके बाद दिखाया जाएगा कि अगले दिन विद्या वाणी को मायरा समझ लेती है और उस पर प्यार लुटाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

Read more