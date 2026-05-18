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Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: अरमान-अभिरा का रोमांस देख विद्या को लगी मिर्ची, बेटे को भड़काने के लिए चलेगी नई चाल

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में पोद्दार हाउस के अंदर भाई-भाई में मारपीट हो गई है. इसी बीच मायरा के घर छोड़ने पर विद्या ने अरमान को अभिरा के खिलाफ भड़काने की कोशिश करती है.

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By: Shreya Pandey | Published: May 18, 2026 8:12 AM IST
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अरमान-अभिरा का रोमांस

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान और अभिरा की लव स्टोरी इन दिनों दर्शकों के लिए फुल एंटरटेनमेंट का डोज बनी हुई है. सीरियल में हर दिन ऐसे पासे पलट रहे हैं कि फैंस टीवी से नजरें ही नहीं हटा पा रहे. हर कोई बस यही सोच रहा है कि अब अभिरा क्या नया करेगी और अरमान उसपर कैसे रिएक्ट करेगा.

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पोद्दार हाउस में छिड़ी जंग

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) इस बार बवाल कहीं बाहर नहीं पोद्दार हाउस के अंदर ही हुआ है. अरमान, कृष और आर्यन के बीच ऐसी तकरार हुई कि पूरा परिवार दो गुटों में बंट गया. दरअसल, कृष ने दिशा की सरेआम बेइज्जती कर दी थी, जिसके गुस्से में आकर छोटे भाई आर्यन ने कृष को थप्पड़ जड़ दिया. अब घर के कुछ लोग आर्यन के इस थप्पड़ का सपोर्ट कर रहे हैं, तो कुछ का कहना है कि चाहे जो हो जाए, बड़े भाई पर हाथ उठाना सरासर गलत है.

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अभिरा के फैसले से सब हैरान

इस पूरे ड्रामे में सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अभिरा ने आर्यन का साथ न देकर उसके खिलाफ स्टैंड लिया. अभिरा ने साफ-साफ कह दिया कि बातचीत से मसला हल होना चाहिए, मारपीट कभी भी पहला रास्ता नहीं हो सकती, खासकर तब जब सामने बड़ा भाई हो. अभिरा की ये बात सुनकर सब सन्न रह गए. इस बहस में मायरा ने तो अभिरा का साथ दिया, लेकिन मुक्ति अरमान की तरफ खड़ी नजर आई.

इसी बीच अभिरा को अरमान की कही एक पुरानी बात याद आती है, जब अरमान ने कहा था कि अगर कृष ने अभिरा की बेइज्जती की होती, तो वह अपना हाथ तक काटने को तैयार हो जाता. अब दोनों ही अपनी-अपनी सोच के जाल में उलझ चुके हैं. समझ नहीं आ रहा कि ये टकराव इनके रिश्ते को जोड़ेगा या हमेशा के लिए तोड़ देगा.

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विद्या ने चली नई चाल

कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब मायरा अपना बोरिया-बिस्तर समेटकर घर से जाने लगती है. जाने से पहले वह अरमान को एक ऐसी बात बताती है जिससे सबके कान खड़े हो जाते हैं. मायरा कहती है कि अभिरा अब मुक्ति के साथ उसके घर शिफ्ट होने की प्लानिंग कर रही है.

बस, फिर क्या था! सौतेली मां विद्या को बैठे-बिठाए अरमान के कान भरने का सुनहरा मौका मिल गया. विद्या तुरंत अपना विलेन वाला चोला ओढ़ती है और अरमान के पास जाकर जहर उगलना शुरू कर देती है. वह कहती है, "देखा अरमान! इस अभिरा को न तुम्हारी परवाह है और न तुम्हारे परिवार की. वो तुम्हें छोड़कर जाना चाहती है." विद्या ने पूरा जोर लगा दिया कि अरमान किसी तरह अभिरा से नफरत करने लगे.

अरमान का करारा जवाब

लेकिन इस बार पासा पूरी तरह पलट गया. विद्या तब हक्की-बक्की रह गई जब अरमान ने अपनी मां की बातों में आने से साफ मना कर दिया. अरमान ने डंके की चोट पर अभिरा का पक्ष लिया और कहा कि वह अभिरा से बेइंतहा प्यार करता है और अब दोबारा कभी उसपर शक नहीं करेगा. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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