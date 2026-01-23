ENG हिन्दी
Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: पराई वाणी के लिए मायरा का साथ छोड़ेगी अभिरा? विद्या करेगी कड़वा सवाल, अरमान का फूटेगा गुस्सा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में अभिरा अब मायरा और वाणी के बीच फंस जाएगी और विद्या का गुस्सा उस पर निकलेगा. अब देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा मायरा को मनायेगी लेकिन वह वाणी को बोर्डिंग स्कूल नहीं भेजेगी.

By: Kavita  |  Published: January 23, 2026 9:10 AM IST

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है के हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. टीवी सीरियल में अभिरा इन दिनों वाणी और मायरा में फंस गई है. मायरा को अभिरा से दूरी महसूस हो रही है लेकिन अरमान उसे समझाता है कि अभिरा को वह बांध नहीं सकती है और दूसरी तरफ सुरेखा को भी कियारा के ड्रग एडिक्शन के बारे में पता चल जाता है और इसी वजह से सुरेखा का झगड़ा मनीषा और मनोज से हो जाता है. अब अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा कि मनीषा के चक्कर में पोद्दार हाउस में आकर सुरेखा बहुत तमाशा करेगी. आइए आपको बताते हैं कि अपकमिंग एपिसोड में देखने के लिए मिलेगा.

पोद्दार हाउस में तमाशा करेगी सुरेखा

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में देखने के लिए मिलेगा कि सुरेखा खींच कर कियारा को पोद्दार हाउस लेकर आती है और सबको सुनाती है. वह कियारा को कहती है कि वह ड्रग एडिक्ट है बिन ब्याही मां कहती है. ये सुनकर कावेरी पोद्दार भड़क जाती है और उसे करारा जवाब देती है. इतना ही नहीं सुरेखा कियारा को बोलती है कि उसके लिए उसके पास कुछ नहीं है. सुरेखा कियारा को पोद्दार हाउस में ही रहने के लिए बोलती है लेकिन कियारा हाथ जोड़कर वहां रहने के लिए मना कर देती है. आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा मायरा के स्कूल नहीं पहुंच जाती और अरमान उसे सुनाता है लेकिन अभिरा उसे बताती है कि बानो को डांस का काफी शौक है.

मायरा और वाणी में होगी टक्कर

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा अरमान को समझाती है कि वो डांस कंप्टीशन के बाद वाणी को बोर्डिंग भेज देंगे. अभिरा और अरमाना परिवार को ये बात बताते हैं और विद्या उन्हें सुनाना शुरू कर देती है और फिर माधव सबको शांत करवाता है और वाणी को घर में रहने के लिए समय देता है. तभी मायरा और वाणी के नाम का लेटर आता है और डांस कंप्टीशन के फाइनल में जगह मिलने की बात सबको पता चलती है. तब विद्या अभिरा से सवाल करती है कि वह मायरा या वाणी किसके साथ डांस कंप्टीशन में हिस्सा लेगी.

राही और अभिरा होगी साथ

शो में आगे देखने के लिए मिलेगा कि अभिरा पहले नाराज़ मायरा को बनाती है और खड़ होकर मन जाती है. मायरा अपनी मां को देखकर खुश हो जाती है. इसके बार अभिरा अपनी चाचीसा को समझाता है. शो में आगे राही और अभिरा एक साथ आएगी और दोनों अनुमान के बारे में बात करेंगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

About the Author

Kavita

कविता बॉलीवुड लाइफ हिंदी में बतौर सीनियर सब-एडिटर की पोस्ट पर काम कर रही है. इससे पहले वह अमर उजाला के एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर रही थी. उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय विद्या भवन से की और गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से अपनी डिग्री के साथ पूरी की. कविता को पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग सात साल हो गए हैं और इस दौरान उन्ह...और पढ़ें
