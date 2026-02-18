Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: गिरती TRP के बाद रातों रात बंद होगा शो? मेकर्स की ये 6 बकवास प्लानिंग बनेगी वजह

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में इन दिनों ढेर सारे तमाशे हो रहे हैं लेकिन फिर भी सीरियल की रेटिंग बढ़ नहीं रही है. आज हम आपको वो कारण बताते हैं, जिससे शो की टीआरपी गिरी हुई है.

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है की स्थिति टीआरपी में बिल्कुल भी ठीक नहीं है. एक समय पर ये शो टॉप में रहा करता था लेकिन अब सीरियल टीआरपी में मुश्किल से टॉप 10 में आ रहा है. सीरियल की कहानी और मेकर्स की प्लानिंग कोई काम नहीं आ रही है. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर इसी तरह शो की टीआरपी गिरती रही, तो मेकर्स को ये रिश्ता क्या कहलाता है बंद करना पड़ेगा. आइए आपको वो 7 कारण बताते हैं, जिस वजह से शो की टीआरपी गिरी हुई है.

बार बार लीप से बोर हुए फैंस

टीवी सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) को चलते हुए लगभग 16 से 17 साल हो गए हैं और इतने सालों में मेकर्स कहानी को चौथी जनरेशन पर लेकर आ गए हैं और इस सफर को पूरा करने के लिए मेकर्स ने कई बार लीप का सहारा लिया. अभिरा और अरमान की कहानी में भी लगभग 3 तीन लीप आ गया है. पहले मायरा 7 साल की हुई तब लीप आया. अब कहानी को और आगे बढ़ा दिया है. इस बीच 2 हफ्ते का लीप भी आया.

अरमान-अभिरा का अलग होना और बिछड़ना

सीरियल में अभिरा और अरमान का बार-बार बिछड़ना और फिर मिल जाना काफी ज्यादा बोरिंग हो गया है. मेकर्स काफी समय से अभिरा और अरमान के रिश्ते को पहले खतरे में दिखाते हैं और फिर दोनों अलग हो जाते हैं. इसके बाद दोनों का मिलन हो जाता है. इसी तरह के ट्रेक को पकड़ रखा है.

टीआरपी के लिए नए कलाकारों का इस्तेमाल

लीप के साथ सीरियल में बार बार नए नए कलाकारों की एंट्री हो रही है और पुराने कलाकारों को एक-एक करके बाहर किया जा रहा है. हाल ही में शो में आठ साल की लाप आया और कहानी से अबीर और कियारा गायब हो गए.

मेहर के पर्दाफाश का फैंस करते रह गए इंतजार

शो में मेहर ग्रे शेड कैरेक्टर है. फैंस को लग रहा था कि लीप से पहले मेहर का पर्दाफाश अभिरा कर देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. मेहर की सच्चाई अभी तक अरमान के सामने नहीं आई है. फैंस इस ट्विस्ट का इंतजार करते करते थक गए हैं. फैंस को लग रहा है कि अब मेकर्स इस तरह का कोई ट्विस्ट लेकर नहीं आएंगे.

बार बार मायरा का ही अभिरा से दूर होना

अभिरा मायरा की मां है लेकिन उसे अपनी बेटी के साथ रहने के लिए ही नहीं मिला. पहले अरमान 7 साल के लिए मायरा को लेकर गायब हो गया और फिर जब मायरा अभिरा से मिली तो उसने अपनी मां को घर से निकाल दिया. दोनों अब 8 साल से दूर है. मेकर्स का ये ट्विस्ट दर्शकों को पसंद नहीं आया.

विद्या का निगेटिव रोल बना आफत

सीरियल में विद्या जालीम सास बनने में एक सेकंड नहीं लगाती है. वह अरमान के आगे अभिरा को भूल जाती है. ये खुलासा हो गया है कि विद्या की वजह से ही अरमान और अभिरा दूर हुए. पहले भी कई बार विद्या घटिया हरकतें कर चुकी हैं, जिससे दर्शक तंग आ गए हैं.

8 साल के लीप के साथ फिर साथ होंगे अरमान अभिरा

शो में आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है. दर्शक इस बात का अंदाजा पहले ही लगा लेते हैं. अभिरा अरमान के मिलन और बिछड़न की वजह से दर्शकों को कहानी पहले ही पता होती है और इस वजह से शो की टीआरपी धड़ाम गिर जाती है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

