YRKKH Spoiler: अरमान की इस गलती से रूठी अभीरा, दोनों के बीच बढ़ी दूरियां देखकर पोद्दार हाउस में मचेगा तहलका

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: ‘ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान और अभीरा का रिश्ता संकट में है. दोनों के बीच हुई बहस ने उनके रिश्ते पर सवालिया निशान लगा दिया है. क्या दोनों का रिश्ता बच पाएगा या दोनों अलग हो जाएंगे.

अरमान से रूठी अभीरा

स्टार प्लस का शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) अपनी शानदार कहानी के जरिए पीढ़ियों से दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा है. शो में आने वाले नए-नए ट्विस्ट और टर्न्स फैंस को हमेशा टीवी स्क्रीन से बांधे रखते हैं. इन दिनों पोद्दार परिवार की कहानी में जो ड्रामा चल रहा है, उसने दर्शकों की धड़कनें बढ़ा दी हैं.

अरमान और अभीरा के बीच झगड़ा

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के हाल ही के एपिसोड़ में हमने देखा कि दोनों अलग होकर भी एक-दूसरे के बारे में सोचकर बेहद दुखी और परेशान हैं. अभीरा बार-बार अतीत में हुई अपनी बहसों और लड़ाइयों को याद कर रही है. उसे इस बात का गहरा अफसोस और दुख है कि अरमान ने एक बार फिर उसकी भावनाओं को समझने के बजाय उससे झगड़ा करना सही समझा.

मायरा और मुक्ति की बढ़ी चिंता

एक तरफ जहां अरमान और अभीरा अपनी जिद पर अड़े हैं, वहीं दूसरी तरफ बच्चे यानी मायरा और मुक्ति इस पूरी स्थिति को देखकर बेहद डरे और सहमे हुए हैं. वे दोनों जानते हैं कि उनके माता-पिता एक-दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, लेकिन उनकी लगातार होती लड़ाइयां सब कुछ बर्बाद कर रही हैं. बच्चे इस बात को लेकर चिंता में हैं कि अगर दोनों इसी तरह अड़े रहे और तो वे दोनों को दोबारा कैसे एक कर पाएंगे.

अरमान को नही है अभीरा पर भरोसा

इस तनातनी के बीच, अभीरा खुद पहल करने का फैसला करती है. वह अरमान को फोन करती है और कहती है कि वह उससे सीधे बात करना चाहती है. अभीरा उसे बताती है कि उसने आखिरकार यह समझ लिया है कि उनके रिश्ते में असल खराबी कहां है. अरमान भी बात करने के लिए राजी हो जाता है और उसके पास पहुंचता है. मुलाकात होते ही अभीरा अपने दिल का सारा गुबार निकाल देती है. वह अरमान से साफ शब्दों में कहती है, "मुझे अब समझ आ गया है कि तुम्हें मुझ पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं है. हमारा रिश्ता सिर्फ तब तक ठीक चलता है जब तक हमारे बीच कोई बहस नहीं होती. हम सिर्फ तब तक खुश रहते हैं जब तक हमारी राय एक जैसी होती है.”

रोमांटिक डेट का हुआ दर्दनाक अंत

अभीरा बेहद निराश है और वह अरमान के सामने कबूल करती है कि उसे अब यकीन हो गया है कि उनका यह रिश्ता आगे नहीं चल पाएगा. अभीरा की बातें सुनकर अरमान का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह अपना पक्ष रखते हुए अभीरा पर आरोप लगाता है कि वह उसके साथ एक खूबसूरत और रोमांटिक डेट पर जाना चाहता था, लेकिन अभीरा के रवैये ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया. अरमान का कहना है कि अभीरा उससे मिलने तक नहीं आई, जबकि अभीरा का पलटवार है कि अरमान को उस पर बिल्कुल विश्वास नहीं है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.