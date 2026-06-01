YRKKH Spoiler: माधव के सुसाइड अटेंप्ट से लगेगा पौद्दार परिवार को झटका, अरमान-अभीरा की जिंदगी में आएगा भूचाल

YRKKH Spoiler: टीवी सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड में खुशियों के बीच मातम छाने वाला है. एक तरफ मुक्ति ने अरमान को अपना लिया है, वहीं दूसरी तरफ अपमान से टूटे माधव ने सुसाइड की कोशिश की है.

माधव करेगा सुसाइड अटेंप्ट

स्टार प्लस का ब्लॉकबस्टर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इन दिनों दर्शकों को फुल ऑन एंटरटेनमेंट और इमोशन्स का डबल डोज दे रहा है. कहानी में इस समय अरमान और अभीरा अपनी दोबारा हो रही शादी के जश्न में डूबे हुए हैं. दोनों के बीच प्यार भरे और रोमांटिक पल देखने को मिल रहे हैं. इस हंसते-खेलते परिवार पर अब दुखों का पहाड़ टूटने वाला है, जो अभीरा की जिंदगी को पूरी तरह से हिलाकर रख देगा.

अरमान की बिगड़ती तबीयत

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में एक तरफ जहां पूरा पौद्दार परिवार शादी के रंग में रंगा हुआ है, वहीं अरमान अंदर ही अंदर एक बड़ी परेशानी से जूझ रहा है. उसे पिछले कुछ समय से अचानक तेज सिरदर्द होने की शिकायत हो रही है. अरमान इस बात को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी ये बीमारी आने वाले दिनों में कोई बड़ा मोड़ लेने वाली है. इसी तनाव के बीच घर की अंदरूनी कलेस भी बढ़ती जा रही है.

मुक्ति ने अरमान को माना अपना पिता

इन सब मुश्किलों के बीच दर्शकों को एक बेहद खूबसूरत और भावुक कर देने वाला पल भी देखने को मिलेगा. अरमान और अभीरा मिलकर घर के बच्चों के लिए एक दोस्ताना और खुला माहौल बनाने की कोशिश करते हैं. अरमान बेहद प्यार से मुक्ति का हाथ थामता है और उससे कहता है कि वह उसे 'अंकल' कहने के बजाय 'पापा' कहे. मुक्ति की आंखें भर आती हैं और वह आखिरकार अरमान को अपने पिता के रूप में स्वीकार कर लेती है.

अपमान से टूटे माधव का कदम

अरमान के पिता माधव को अपने ऑफिस या काम की जगह पर भारी अपमान का सामना करना पड़ता है. बॉस की कड़वी और चुभने वाली बातें माधव के दिल पर तीर की तरह लगती हैं और वह खुद को पूरी तरह हारा हुआ महसूस करने लगता है. इसी मानसिक तनाव में वह एक बेहद खौफनाक फैसला ले लेता है. माधव गुस्से और हताशा में मुक्ति की डिप्रेशन वाली दवाइयां चुरा लेता है. वह अपने बॉस की कही हर एक बात को याद करते हुए उन गोलियों का ओवरडोज खा लेता है. दवाइयां खाते ही माधव जमीन पर गिरकर तड़पने लगता है और बेहोश हो जाता है.

अभीरा के सामने चुनौती

क्या अभीरा इस मुश्किल वक्त में पूरे परिवार को एक साथ बांधकर रख पाएगी? एक तरफ ससुर माधव की जिंदगी दांव पर लगी है, तो दूसरी तरफ पति अरमान की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.