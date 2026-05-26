YRKKH Spoiler: अरमान-अभिरा की बढ़ी मुश्किलें, मुक्ति और मायरा के पीछे पड़ा सिरफिरा आशिक...

Yeh Rishta Kya Kehlata Hai: स्टार प्लस का सबसे पसंदीदा और सालों पुराना ड्रामा 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' पीढ़ी-दर-पीढ़ी अपने दर्शकों का मनोरंजन करता आ रहा है. लेकिन इसके ट्विस्ट और टर्न्स फैंस को टीवी स्क्रीन से बांधे रखने में हमेशा कामयाब होते हैं. आने वाले एपिसोड्स में पोद्दार हाउस में एक तरफ जहां तलाक का हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ घर की बेटियों पर एक बड़ी आफत आने वाली है.
'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हम देखेंगे कि तान्या बेहद मायूस होकर काजल से कहती है कि कुछ लोग जिंदगी में कभी नहीं बदलते हैं. वह काजल से पूछती है कि क्या उसे सच में लगता है कि संजय में कोई सुधार आया है? अपनी बात को सही साबित करने के लिए तान्या उसे मनीष और विद्या के रिश्ते का उदाहरण भी देती है, जिनका रिश्ता हमेशा से ही कड़वाहट और तनाव से भरा रहा है.
दूसरी तरफ, मनोज तान्या को समझाने की कोशिश करता है. वह तान्या से कहता है कि वह कोर्ट जाने और तलाक लेने के अपने फैसले पर एक बार फिर से ठंडे दिमाग से सोचे. मनोज उसे बताता है कि वह आज भी कृष से बेपनाह मोहब्बत करती है. तान्या भी भारी मन से इस बात को स्वीकार करती है कि वह कृष से प्यार करती है और यही वजह है कि यह तलाक उसे अंदर तक तोड़ रहा है और तकलीफ दे रहा है.
तान्या और कृष के बिखरते रिश्ते को देखकर काजल बेहद परेशान हो जाती है. वह घर की मुखिया कावेरी के पास जाती है. काजल याद दिलाती है कि जैसे उन्होंने अरमान और अभिरा के रिश्ते को संभाला था, वैसे ही इस बार भी मदद करें. लेकिन ट्विस्ट तब आता है जब तान्या सीधे कृष के पास जाकर उससे तलाक के पेपर्स पर साइन करने को कहती है. कृष साफ मना कर देता है. जब तान्या उसे पुलिस में शिकायत करने की धमकी देती है, तो कृष उसे खुलेआम चैलेंज करता है. हद तो तब हो जाती है जब कृष तान्या की जिंदगी का मजाक उड़ाते हुए उस पर तंज कसता है कि वह उसे आज तक एक बच्चा भी नहीं दे सकी.
शो के दूसरे ट्रैक में एक नया सस्पेंस शुरू होने वाला है. मुक्ति और मायरा एक सिरफिरे स्टॉकर की वजह से भारी मुसीबत में हैं. लेकिन दोनों बहनें इस बार किसी के आगे रोने की बजाय हिम्मत दिखाने का फैसला करती हैं. वे तय करती हैं कि वे उस स्टॉकर को सबक सिखाएंगी और इस बारे में अरमान और अभिरा को बताकर उन्हें फालतू की टेंशन नहीं देंगी. हालांकि, अरमान और अभिरा से यह बात छुप नहीं पाती और उन्हें आखिरकार इस मुसीबत का पता चल ही जाता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.