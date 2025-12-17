न्याय न मिलने पर भड़के YRKKH स्टार Anuj Sachdeva, कहा- 'अगर मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो...'...

YRKKH फेम एक्टर Anuj Sachdeva का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें एक्टर न्याय न मिलने पर भड़कते नजर आ रहे हैं.

Anuj Sachdeva: टीवी के पॉपुलर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) के एक्टर अनुज सचदेवा (Anuj Sachdeva) का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था जिसमें, उनके पड़ोसी उनपर डंडे से हमला करते नजर आ रहे थे. इस घटना के दो दिन बाद अब एक्टर का नया वीडियो (Anuj Sachdeva Video) सामने आया है, जिसमें वह मारपीट की घटना पर खुलकर बात करते दिखाई दे रहे हैं, साथ ही 2 दिन बाद भी अपराधी के गिरफ्तार न होने और अभी तक न्याय न मिलने पर भड़कते नजर आ रहे हैं.

फैंस और मीडिया का किया धन्यवाद

अनुज सचदेवा (Anuj Sachdeva) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर घटना से जुड़ा नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह अपने फैंस उनका सपोर्ट करने वाले और वीडियो शेयर करने वाले लोगों को धन्यवाद करते हैं और कहते हैं, 'मैं आप सबका शुक्रियाअदा करना चहता हूं. जिन सब लोगों ने मेरा समर्थन किया और मेरा वीडियो शेयर कर मीडिया तक पहुंचाया. मुझे कुछ सर में और टांग में इंजरी हुई है, लेकिन मैं आपसे ये शेयर नहीं करना चाहता, बल्कि ये कहना चाहता हूं.' वीडियो में एक्टर ने आगे मारपीट की असली वजह का खुलासा किया.

क्या थी पड़ोसी संग मारपीट की असली वजह?

मारपीट की असली वजह से बारे में बात करते हुए अनुज ने कहा, 'मारपीट का असली रीजन यह है कि, मैं अपने डॉग को बाहर वॉक कराने निकला था और पार्किंग में एक गाड़ी गलत तरीके से पार्क थी, जिसे मैंने ग्रुप में इंफॉर्म किया और फोटो खींची की गाड़ी सही जगह पार्क करें, जो प्रदीप सिंह नाम के आदमी की है, वो नीचे आया और उसने मुझे गालियां दी साथ में धमकी भी दी.'

'अपराधी अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ'

एक्टर ने आगे बताया कि, 'इस दौरान मेरा डॉग उसपर भौंका, तो वो मेरे कुत्ते को मारने के लिए एक डंडा लेकर आया, मैंने अपनी दोस्त और कु्त्ते को पीछे होने को बोला, तब उस आदमी ने आकर वो डंडा सीधा मेरे सर पर मारा. मैंने एफआईआर लिखवाई है. मुझे मुबंई पुलिस और मुझे न्यायतंत्र पर पूरा भरोसा है. अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है,जो कि होना चाहिए, लेकिन मैं खुलकर चाहता हूं कि अपराधी को सजा मिले, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अब इस सोसाइटी में खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा.'

'अगर मुझ जैसे को न्याय नहीं मिलेगा तो...'

वीडियो के आखिर में अनुज सचदेवा कहते हैं 'आप सबसे रिक्वेस्ट है कि, मुझे सपोर्ट करें. मुझ जैसे इंसान को जिसे लोग जानते हैं, अगर उसे जस्टिस नहीं मिलेगा, तो एक आम आदमी कहां जाएगा.' वहीं इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्टर ने कैप्शन में लिखा, 'मेरे लोगों, मेरे शुभचिंतकों, मीडिया और मेरे वीडियो को साझा करने वाले और इस कठिन समय में मेरे साथ खड़े रहने वाले सभी लोगों को धन्यवाद. आपका समर्थन, दया और ताकत मेरे लिए उससे कहीं अधिक मायने रखती है जितना मैं शब्दों में बता सकता हूं.'

'मुझे न्यायपालिका पर भरोसा है'

कैप्शन में आगे लिखा, 'सबसे थका देने वाली बात यह जानना है कि अपराधी अभी भी गिरफ्तार नहीं हुआ है, लेकिन मुझे मुंबई पुलिस और हमारी न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है. मुझे सचमुच विश्वास है कि सत्य की जीत होगी और न्याय बुराई पर विजय प्राप्त करेगा.' आपको बता दें कि, दो दिन पहले अनुज सचदेवा ने एक वीडियो शेयर किया था, जिसमें उनकी सोसायटी में रहने वाला एक शख्स ने उनपर हमला करते और गालियां देते दिखाई दे रहा था.

