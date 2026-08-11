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YRKKH Twist: अभिरा के गुस्से की आग में भस्म होगा दामानी परिवार, क्या बलि चढ़ेगी मायरा-कबीर की दोस्ती?

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में पोद्दार और दामानी परिवार की दुश्मनी अब खतरनाक मोड़ ले चुकी है. मुक्ति के घायल होने पर अभिरा ने समर को सबक सिखाने की कसम खाई है.

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By: Shreya Pandey | Published: August 11, 2026 8:19 AM IST
YRKKH Twist: अभिरा के गुस्से की आग में भस्म होगा दामानी परिवार, क्या बलि चढ़ेगी मायरा-कबीर की दोस्ती?

अभिरा के गुस्से की आग में भस्म होगा दामानी परिवार

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' इन दिनों ड्रामे और ट्विस्ट से भरपूर मोड़ पर पहुंच चुका है. ऐसा लगता है कि किस्मत ने पोद्दार और दामानी परिवार के बीच प्यार की जगह नफरत की एक कभी न खत्म होने वाली दीवार खड़ी कर दी है. दोनों ही परिवारों में गलतफहमियां बहुत बढ़ गई है. कहानी में नया मोड़ तब आता है जब अरमान अपनी बेटी मायरा से मिलने जयपुर पहुंचता है. किस्मत से उसी जगह राघव और नंदिनी भी अपने बेटे कबीर से मिलने आते हैं. वहां कबीर अचानक किसी हादसे में घायल हो जाता है. घबराया हुआ राघव जब अरमान को वहां देखता है, तो बिना सोचे-समझे सारा इल्जाम अरमान पर मढ़ देता है. अरमान साफ शब्दों में मना करता है कि उसने कबीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है.

मुक्ति के साथ बदतमीजी और अभिरा का रौद्र रूप

दूसरी तरफ, माहौल तब और बिगड़ जाता है जब समर दामानी का एक शराबी दोस्त मुक्ति और अभिरा के साथ बदतमीजी करने लगता है. अभिरा उसे शराबी कहकर डांटती है और मुक्ति को उससे दूर रहने की चेतावनी देती है. इस बात से गुस्सा होकर वह शराबी लड़का धक्का-मुक्की शुरू कर देता है, जिसमें बेचारी मुक्ति सड़क पर गिरकर बुरी तरह चोटिल हो जाती है.

समर यह सब देखकर सन्न रह जाता है. अपनी बेटी को खून से लथपथ देखकर अभिरा का सब्र टूट जाता है. वह समर की आंखों में आंखें डालकर चेतावनी देती है कि एक मां अपने घाव सह सकती है, लेकिन अपनी औलाद पर आई आंच कभी बर्दाश्त नहीं करेगी. अभिरा ऐलान करती है कि अब दामानी परिवार को उसके गुस्से से कोई नहीं बचा सकता.

सलाखों के पीछे पहुंचे अरमान और राघव

जब अरमान को पता चलता है कि दामानियों की वजह से मुक्ति घायल हुई है और उन्होंने अभिरा को परेशान किया है, तो उसका खून खौल उठता है. गुस्से में अंधा होकर अरमान सीधे राघव पर हमला बोल देता है. दोनों के बीच जमकर मारपीट होती है, जिसके बाद पुलिस आकर अरमान और राघव दोनों को गिरफ्तार करके जेल में डाल देती है. अपनी आंखों के सामने अपने-अपने पिता को पुलिस कस्टडी में देखकर मायरा और कबीर पूरी तरह सदमे में आ जाते हैं.

क्या खत्म हो जाएगी मायरा और कबीर की दोस्ती?

अब सवाल यह उठता है कि अभिरा का यह नया और आक्रामक रूप दामानी परिवार का क्या हाल करेगा? क्या दो परिवारों की इस खूनी दुश्मनी में मायरा और कबीर की दोस्ती खत्म हो जाएगी. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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About the Author

Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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