YRKKH Twist: पोद्दार हाउस में अभिरा की धमाकेदार एंट्री, तान्या के इस फैसले ने उड़ाए कृष के होश

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हाई-वोल्टेज ड्रामा चल रहा है. ब्रेन ट्यूमर से जूझ रहे अरमान के साथ मिलकर अभिरा तान्या की वकील बनकर कृष से तलाक कराने पोद्दार हाउस पहुंची है.

अभिरा की धमाकेदार एंट्री

टीवी का सबसे पुराना और पसंदीदा शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' आज भी टीआरपी की रेस में सबसे आगे है. मेकर्स आए दिन कहानी में ऐसे मोड़ ला रहे हैं, जिससे फैंस टीवी से चिपके हुए हैं. आजकल शो में अरमान और अभिरा की जिंदगी में एक के बाद एक बड़ी मुसीबतें आ रही हैं, जिसे देखकर फैंस परेशान हैं कि क्या ये दोनों साथ रहेंगे या फिर से अलग हो जाएंगे.

अभिरा का खुद को कसूरवार मानना

कहानी में इस समय अभिरा पूरी तरह टूट चुकी है. पोद्दार हाउस में लुक-छिपकर जाने के बाद, उसे अपनी बेटी की फिक्र सता रही है. उसे लग रहा है कि वह अपनी बेटी को एक अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रही है. इसके साथ ही, अरमान की बिगड़ती हालत के लिए भी अभिरा खुद को ही जिम्मेदार मान रही है. उसने वादा किया था कि वह अरमान को संभालेगी और उसका साथ देगी, लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी वजह से सब कुछ खराब हो रहा है.

अरमान की जानलेवा बीमारी

दूसरी तरफ, अरमान को अपनी गलती का अहसास हो जाता है. वह अभिरा से वादा करता है कि वह हर हाल में उसका साथ देगा और ठीक होने की पूरी कोशिश करेगा. आपको बता दें कि अरमान इस समय ब्रेन ट्यूमर जैसी खतरनाक बीमारी से जूझ रहा है. इस बीमारी की वजह से उसकी जिंदगी में पहले ही बहुत तनाव है और ऊपर से बाहर के लोग भी उसका मजाक उड़ाकर उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं.

वकील बनकर पोद्दार हाउस पहुंची अभिरा

कहानी में सबसे बड़ा धमाका तब होता है जब अभिरा को एक नया केस मिलता है, जिसे उसे हर हाल में जीतना है. इस केस के सिलसिले में अभिरा सीधे पोद्दार हाउस पहुंच जाती है, लेकिन इस बार वह बहू बनकर नहीं बल्कि एक वकील बनकर आई है. वह सीधे कृष बंसल के चेहरे पर कानूनी कागजात फेंकती है और ऐलान करती है कि वह तान्या रायजादा की वकील है. तान्या अब कृष से तलाक चाहती है.

तान्या का अजीब फैसला

ट्विस्ट यह है कि तान्या अपनी प्रेग्नेंसी की खबर से बेहद खुश थी, फिर अचानक उसने तलाक का फैसला क्यों लिया? यह बात अभी भी एक सस्पेंस बनी हुई है. अभिरा पोद्दार परिवार को खुली चुनौती देती है कि अब वह उन्हें अपनी असली ताकत दिखाएगी और यह केस जीतकर रहेगी. सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इस पूरी लड़ाई में अरमान अपने ही घरवालों के खिलाफ जाकर अपनी पत्नी अभिरा का पूरा साथ दे रहा है. कृष और तान्या के बहाने अब पोद्दार हाउस से बदले का खेल शुरू हो चुका है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.