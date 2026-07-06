YRKKH Twist: अरमान के लिए अभिरा ने दांव पर लगाया करियर, फूफा सा की गद्दारी देखकर पोद्दार परिवार के उड़ जांएगे होश!

YRKKH Twist: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में अरमान की देखभाल के लिए अभिरा अपने करियर को ब्रेक देगी. इसका फायदा उठाकर संजय, अभिरा की कंपनी हड़पने की कोशिश करेगा.

अभिरा ने दांव पर लगाया करियर

स्टार प्लस के मशहूर शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' के आने वाले एपिसोड्स में दर्शकों को जबरदस्त इमोशनल ड्रामा देखने को मिलने वाला है. कहानी इस मोड़ पर आ गई है जहां अभिरा पूरी तरह से अरमान की तीमारदारी में जुट गई है. वह अरमान की सेहत को ठीक करने के लिए उसे वापस पोद्दार हाउस ले आई है. अरमान भी अभिरा की खुशी के लिए वहां रहने को तैयार हो जाता है. अभिरा का सपना हमेशा से आसमान छूने का और वकालत की दुनिया में अपना नाम बनाने का रहा है, लेकिन इस समय उसकी जिंदगी में अरमान से बढ़कर कुछ नहीं है. वह साफ कह देती है कि जब तक अरमान पूरी तरह ठीक नहीं हो जाता, वह कोर्ट का कोई भी केस हाथ में नहीं लेगी.

अरमान का पछतावा और बदलता समय

दूसरी तरफ, अरमान बिस्तर पर लेटे-लेटे खुद को बहुत कसूरवार मान रहा है. उसे लग रहा है कि उसकी इस हालत की वजह से अभिरा की खुद की पहचान खोती जा रही है. वह अभिरा को समझाने की कोशिश करता है कि उसे अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए और खुद के बारे में सोचना चाहिए. लेकिन अभिरा बहुत जिद्दी है, वह अपनी बात पर अड़ी रहती है कि इस वक्त उसकी पहली और आखिरी प्राथमिकता सिर्फ और सिर्फ अरमान की रिकवरी है.

संजय की नई चाल

जब अरमान के फूफा सा यानी संजय को भनक लगती है कि अभिरा पूरी तरह अरमान में बिजी है और उसके पास अपनी कंपनी संभालने का बिल्कुल वक्त नहीं है. मौके का फायदा उठाने में माहिर संजय तुरंत राय देता है कि क्यों न वो अभिरा की फर्म का टेकओवर कर ले. संजय की यह बात सुनकर अरमान के तन-बदन में आग लग जाती है. अरमान पहले से ही इस बात से गहरे सदमे में था कि संजय और कृष ने मिलकर उससे पोद्दार फर्म छीन ली थी. अब जब वह देखता है कि संजय की लालची नजरें अभिरा की मेहनत की कंपनी पर भी टिक गई हैं, तो उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है.

पैरों पर खड़ा हुआ अरमान

अरमान इस समय बहुत कमजोर है, वह न तो ठीक से खड़ा हो पा रहा है और न ही बोल पा रहा है. लेकिन संजय का यह नया धोखा अरमान के लिए एक चमत्कार साबित होता है. संजय की इस गद्दारी को देखकर अरमान के भीतर इतनी हिम्मत आ जाती है कि वह बिस्तर से उठ खड़ा होता है और सीधे संजय के सामने जाकर उसे बुरी तरह लताड़ता है. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.