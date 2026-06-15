YRKKH Twist: पोद्दार परिवार के सामने आया दिशा का सच, अरमान को मिलेगा इंसाफ? शुरू होगा बदले का खेल...

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. कहानी में अभीरा एक बहुत ही मुश्किल और भावुक मोड़ पर खड़ी है. वह अपने पति अरमान की बेबसी और लाचारी देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही. इसी बीच, कावेरी का फोन आता है और वह अभीरा को पोद्दार हाउस बुलाती हैं. अभीरा पूरी हिम्मत जुटाकर मायरा और मुक्ति को वापस अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कावेरी उसे सबके सामने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है. कावेरी तंज कसते हुए कहती है कि अगर ये दोनों फिर से एक हो गईं, तो अभीरा क्या करेगी?
दादी सा के इन कड़वे तानों से अभीरा का दिल टूट जाता है और वह मजबूरन मायरा और मुक्ति को पोद्दार हाउस में ही छोड़कर चली जाती है. लेकिन इस बार मायरा चुप रहने वालों में से नहीं है. वह पूरी हिम्मत के साथ कावेरी के सामने खड़ी हो जाती है और निडर होकर सवाल करती है कि वह क्यों हमेशा अरमान को नीचा दिखाती हैं और अभीरा को जलील करती हैं.
दूसरी तरफ, कहानी में तान्या एक बड़ा कदम उठाती है. वह दिशा को सच उगलने के लिए मजबूर करती है और घर के बाकी सदस्यों को भी फटकार लगाती है कि उन्होंने मायरा से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जबकि मायरा को यह जानने का पूरा हक है कि उसके माता-पिता घर छोड़कर क्यों गए. तान्या बताती है कि दिशा ने अरमान पर हाथ उठाने का झूठा आरोप लगाया था, और जब अरमान ने इस बात के लिए माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया, तो दिशा ने खुद घर छोड़ने का नाटक रचा.
यह सच सुनते ही मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह पूरे परिवार के सामने साफ कह देती है कि उसके पापा कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है. मायरा का अपने पिता पर अटूट विश्वास है. वह दिशा पर चिल्लाते हुए कहती है कि वह सिर्फ ऋषभ की वजह से अरमान से बदला लेने की कोशिश कर रही है. मायरा कसम खाती है कि जब तक वह अपने पिता के साथ है, कोई भी अरमान का बाल भी बांका नहीं कर सकता है.
मायरा एक बड़ा स्टैंड लेते हुए कहती है कि वह कभी उस घर में कदम नहीं रखेगी जहां उसके पिता की कोई इज्जत नहीं है और उसकी मां का अपमान किया जाता है. मियारा का यह रूप देखकर दिशा के पसीने छूट जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.