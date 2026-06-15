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YRKKH Twist: पोद्दार परिवार के सामने आया दिशा का सच, अरमान को मिलेगा इंसाफ? शुरू होगा बदले का खेल

YRKKH: 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में मायरा और मुक्ति की वजह से पोद्दार हाउस में भारी हंगामा हुआ है. कावेरी के तानों से टूटी अभीरा जहां बेबस नजर आई, वहीं मियारा ने बदला लेने की कसम खाई है.

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By: Shreya Pandey | Published: June 15, 2026 1:18 PM IST
YRKKH Twist: पोद्दार परिवार के सामने आया दिशा का सच, अरमान को मिलेगा इंसाफ? शुरू होगा बदले का खेल

अरमान को मिलेगा इंसाफ?

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में इन दिनों जबरदस्त ड्रामा देखने को मिल रहा है. कहानी में अभीरा एक बहुत ही मुश्किल और भावुक मोड़ पर खड़ी है. वह अपने पति अरमान की बेबसी और लाचारी देखकर अंदर से पूरी तरह टूट चुकी है, लेकिन चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही. इसी बीच, कावेरी का फोन आता है और वह अभीरा को पोद्दार हाउस बुलाती हैं. अभीरा पूरी हिम्मत जुटाकर मायरा और मुक्ति को वापस अपने साथ घर ले जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन कावेरी उसे सबके सामने नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ती है. कावेरी तंज कसते हुए कहती है कि अगर ये दोनों फिर से एक हो गईं, तो अभीरा क्या करेगी?

मायरा ने कावेरी को दिखाया आईना

दादी सा के इन कड़वे तानों से अभीरा का दिल टूट जाता है और वह मजबूरन मायरा और मुक्ति को पोद्दार हाउस में ही छोड़कर चली जाती है. लेकिन इस बार मायरा चुप रहने वालों में से नहीं है. वह पूरी हिम्मत के साथ कावेरी के सामने खड़ी हो जाती है और निडर होकर सवाल करती है कि वह क्यों हमेशा अरमान को नीचा दिखाती हैं और अभीरा को जलील करती हैं.

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दिशा के झूठ का हुआ पर्दाफाश

दूसरी तरफ, कहानी में तान्या एक बड़ा कदम उठाती है. वह दिशा को सच उगलने के लिए मजबूर करती है और घर के बाकी सदस्यों को भी फटकार लगाती है कि उन्होंने मायरा से इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, जबकि मायरा को यह जानने का पूरा हक है कि उसके माता-पिता घर छोड़कर क्यों गए. तान्या बताती है कि दिशा ने अरमान पर हाथ उठाने का झूठा आरोप लगाया था, और जब अरमान ने इस बात के लिए माफी मांगने से साफ इंकार कर दिया, तो दिशा ने खुद घर छोड़ने का नाटक रचा.

पिता के लिए मायरा का विश्वास

यह सच सुनते ही मायरा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है. वह पूरे परिवार के सामने साफ कह देती है कि उसके पापा कभी माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ गलत किया ही नहीं है. मायरा का अपने पिता पर अटूट विश्वास है. वह दिशा पर चिल्लाते हुए कहती है कि वह सिर्फ ऋषभ की वजह से अरमान से बदला लेने की कोशिश कर रही है. मायरा कसम खाती है कि जब तक वह अपने पिता के साथ है, कोई भी अरमान का बाल भी बांका नहीं कर सकता है.

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अब शुरू होगा बदले का खेल

मायरा एक बड़ा स्टैंड लेते हुए कहती है कि वह कभी उस घर में कदम नहीं रखेगी जहां उसके पिता की कोई इज्जत नहीं है और उसकी मां का अपमान किया जाता है. मियारा का यह रूप देखकर दिशा के पसीने छूट जाते हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.

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Shreya Pandey

Shreya Pandey

श्रेया पाण्डेय Bollywood Life के साथ जनवरी 2025 से जुड़ी हैं. श्रेया Entertainment के अलावा क्राइम, फैशन और अन्य बिट्स पर भी लिख चुकी हैं. श्रेया ने राजस्थान पत्रिका और जी न्यूज में भी इंटर्न के तौर पर काम किया है. Bollywood Life में वो ट्रेडिंग स्टोरी, थ्रोबैक, बिग बॉस, भोजपुरी, ओटीटी रिलीज जैसी स्टोरी करती हैं. वो अपने काम को बहुत ईमानदारी से करती हैं और लोगों तक सही खबर को पहुंचाती हैं. श्रेया ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है.

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