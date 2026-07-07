YRKKH Twist: मनीषा चाची के खौफनाक बर्ताव से पोद्दार हाउस में मचा हड़कंप, सच का पता लगाएगी अभीरा

YRKKH Twist: सीरियल 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' में हमेशा शांत रहने वाली मनीषा चाची का व्यवहार अचानक बदल गया है, जिससे पूरे पोद्दार परिवार में हड़कंप मच गया है.

पोद्दार हाउस में मचा हड़कंप

'ये रिश्ता क्या कहलाता है' (Yeh Rishta Kya Kehlata Hai) की कहानी में इन दिनों हाई-वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है. एक तरफ जहां मुख्य किरदार अरमान और अभीरा की जिंदगी धीरे-धीरे नॉर्मल ट्रैक पर लौट रही है, वहीं दूसरी तरफ पोद्दार हाउस में एक ऐसा नया बवंडर खड़ा हो गया है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. इस बार मुसीबत की जड़ कोई घर की सबसे सुलझी हुई सदस्य मनीषा चाची हैं.

अरमान ने बढ़ाया अभीरा की तरफ हाथ

शो के मौजूदा ट्रैक की बात करें तो अरमान अब एक बेहद समझदार पति की तरह स्टैंड ले रहा है. उसने अभीरा के करियर को दोबारा शुरू कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. आपको याद ही होगा कि अरमान की गिरती सेहत की वजह से अभीरा ने वकालत के अपने करियर पर ब्रेक लगा दिया था, लेकिन अब अरमान उसे दोबारा कोर्ट रूम में वकील के रूप में देखने के लिए पूरी मदद कर रहा है. इसके साथ ही घर के बाकी कपल्स जैसे क्रिश-तान्या और दिशा-आर्यन के बीच भी रिश्तों बनते-बिगड़ते दिख रहे हैं.

मनीषा चाची का बदला रूप

कहानी में सबसे बड़ा और हैरान करने वाला ट्विस्ट मनीषा चाची के व्यवहार में आया है. जो मनीषा चाची हमेशा मीठा बोलती थीं और पूरे घर को संभाल कर रखती थीं, वह अचानक बेहद चिड़चिड़ी और गुस्सैल हो गई हैं. उनके शरीर में अजीब से लक्षण दिख रहे हैं, उन्हें अचानक बहुत तेज गर्मी लगने लगती है, वह सरेआम अपनी अमीरियत का दिखावा करने लगी हैं और बिना किसी बात के घर के लोगों पर चिल्लाने लगती हैं.

हद तो तब हो गई जब मनीषा चाची ने घर के वफादार नौकर श्याम पर सीधे चोरी का इल्जाम लगा दिया. उन्होंने कहा कि श्याम ने उनके कान के झुमके चुराए हैं. हालांकि, बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि झुमका तो टेबल के पास ही गिरा हुआ था. अपनी इस गलती पर मनीषा को अंदर ही अंदर पछतावा तो हुआ, लेकिन उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ.

क्या अभीरा खोल पाएगी राज?

मनीषा चाची की इन हरकतों को देखकर घरवाले तो परेशान हैं ही, लेकिन सबसे पहले अभीरा के कान खड़े हो गए हैं. अभीरा को लगने लगा है कि बात सिर्फ गुस्से या चिड़चिड़ेपन की नहीं है, बल्कि दाल में कुछ काला है. अभीरा को शक है कि या तो मनीषा चाची किसी गंभीर मेडिकल कंडीशन से गुजर रही हैं, या फिर वह परिवार से कोई बहुत बड़ा और गहरा राज छिपा रही हैं. ऐसी ही एंटरटेनमेंट खबरों को जानने के लिए पढ़ते रहिए बॉलीवुडलाइफ हिंदी.