Pavitra Rishta 2.0: Ekta Kapoor Shares some memory before Ankita Lokhande and Shaheer Sheikh Ankita Lokhande's New beginning: बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत (Sushant Singh Rajput) का सुपरहिट सीरियल ‘पवित्र रिश्ता’ (Pavitra Rishta 2.0) बहुत जल्द ही अपने दूसरे सीजन के साथ वापसी करने जा रहा है। सीरियल ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ में अंकिता लोखंडे (Ankita Lokhande) और शाहीर शेख (Shaheer Sheikh) अर्चना और मानव का किरदार निभाते नजर आने वाले हैं। कुछ समय पहले ही अंकिता लोखंडे और शाहीर शेख ने ‘पवित्र रिश्ता 2.0’ की शूटिंग शुरू की थी। इसी बीच एकता कपूर ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो के जरिए एकता कपूर ने पवित्र रिश्ता की कुछ यादें ताजा करने की कोशिश की है। इस वीडियो में बप्पा की पूजा करते हुए सुशांत सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत वीडियो में कह रहे हैं कि उनका सपना पूरा हो गया। Also Read - Pavitra Rishta 2.0 स्टार Ankita Lokhande खास तरह से मनाएंगी राखी का त्योहार, सज धजकर हुईं तैयार