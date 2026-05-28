Abhijeet Bhattacharya का वरुण धवन के गाने Chunnari Chunnari पर शॉकिंग बयान
Abhijeet Bhattacharya का वरुण धवन के गाने Chunnari Chunnari पर शॉकिंग बयान
‘है जवानी तो इश्क होना है’ में रीक्रिएट किए गए ‘चुनरी चुनरी’ गाने को लेकर अभिजीत भट्टाचार्य का बयान सोशल ...
By: Video Desk | Published: May 28, 2026 10:25 AM IST
‘है जवानी तो इश्क होना है’ में रीक्रिएट किए गए ‘चुनरी चुनरी’ गाने को लेकर अभिजीत भट्टाचार्य का बयान सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है। सिंगर ने कहा कि वरुण धवन कभी सलमान खान जैसे नहीं बन सकते और बताया कि ओरिजिनल ‘चुनरी चुनरी’ ने सलमान की सुपरस्टार इमेज बनाने में बड़ी भूमिका निभाई थी। अभिजीत के इस बयान पर इंटरनेट दो हिस्सों में बंटा नजर आया। कुछ लोगों ने सलमान खान के 90s वाले स्टारडम और स्क्रीन प्रेजेंस को बेमिसाल बताया, जबकि कई यूजर्स का मानना है कि वरुण धवन ने भी गाने में अपनी अलग एनर्जी और चार्म दिखाया। वहीं, म्यूजिक कंपोजर अनु मलिक ने रीक्रिएटेड वर्जन का समर्थन करते हुए इसकी तारीफ की, जिसके बाद ऑनलाइन बहस और तेज हो गई।