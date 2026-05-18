Akshara Singh ने Ravi Kishan के बारे में कही ये बात [Exclusive]
Akshara Singh ने Ravi Kishan के बारे में कही ये बात [Exclusive]
Akshara Singh ने Ravi Kishan को अपना मेंटर बताते हुए कहा कि उनके करियर और एक परफॉर्मर के रूप में ...
By: Video Desk | Published: May 18, 2026 6:20 PM IST
Akshara Singh ने Ravi Kishan को अपना मेंटर बताते हुए कहा कि उनके करियर और एक परफॉर्मर के रूप में विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। बॉलीवुडलाइफ के साथ इस एक्सक्लूसिव बातचीत में अक्षरा ने अपनी निजी जिंदगी, संघर्षों और सपनों के बारे में खुलकर बात की। अक्षरा ने बताया कि एक्टिंग के अलावा सिंगिंग और डांसिंग उनकी सबसे बड़ी क्रिएटिव ताकत हैं। उन्होंने कहा, “म्यूजिक मुझे जमीन से जोड़े रखता है और डांस मेरे जज़्बातों को जाहिर करने का तरीका है।” इस खास इंटरव्यू में अक्षरा ने इंडस्ट्री के अनुभवों, अपने इंस्पिरेशन और अब तक के सफर के कई अनसुने पहलुओं को साझा किया। उनकी जिंदगी के इस बेहद ईमानदार और भावुक अंदाज़ को देखने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखें।