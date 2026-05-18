कैसा है Amrapali Dubey और Nirahua का बॉन्ड? [Exclusive]

Amrapali Dubey ने हाल ही में BollywoodLife को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर ...

Amrapali Dubey ने हाल ही में BollywoodLife को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में अपनी निजी और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए। उन्होंने अपने को-स्टार Dinesh Lal Yadav उर्फ निरहुआ के साथ अपने खास रिश्ते पर खुलकर बात की। आम्रपाली ने बताया कि निरहुआ उनके गुस्से के लिए “बर्फ” की तरह हैं, जो हर मुश्किल स्थिति को शांत कर देते हैं। इंटरव्यू में आम्रपाली ने अपनी दमकती त्वचा का सीक्रेट भी शेयर किया और फैंस को अपनी पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई दिल छू लेने वाली बातें बताईं।