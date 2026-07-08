Anshula Kapoor ने अपने एलिगेंट Red Banarasi Saree रिसेप्शन लुक से इंटरनेट पर मचाई खलबली

Anshula Kapoor का वेडिंग और रिसेप्शन स्टाइल विंटेज लेगेसी (पुरानी विरासत) और मॉडर्न कॉउचर का एक बेहतरीन तालमेल है। उनके ...

Anshula Kapoor का वेडिंग और रिसेप्शन स्टाइल विंटेज लेगेसी (पुरानी विरासत) और मॉडर्न कॉउचर का एक बेहतरीन तालमेल है। उनके Tarun Tahiliani वेडिंग लहंगे में एक बेहद ही भावुक टच देखने को मिला—उनकी स्वर्गीय मां Mona Kapoor का 42 साल पुराना खानदानी ज़रदोज़ी दुप्पटा। वहीं अपने रिसेप्शन के लिए उन्होंने एक बिल्कुल अलग अंदाज चुना और Amit Aggarwal की डिज़ाइन की हुई एक शानदार, कस्टम-स्कल्प्टेड Banarasi ब्रोकैड साड़ी पहनी, जो यह साबित करती है कि पारंपरिक जड़ें और हाई-फैशन इनोवेशन मिलकर एक अल्टीमेट ब्राइडल स्टेटमेंट बनाते हैं।