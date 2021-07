Anupamaa फेम Rupali Ganguly ने बा संग लगाए जोरदार ठुमके, वीडियो फैंस बोले 'जोड़ी एकदम कमाल है...'

Anupamaa Fame Rupali Ganguly Did Dance with Alpana Buch: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय शो अनुपमा (Anupamaa) दर्शकों की पहली पसंद बना हुआ है। इस शो में जबसे अनुपमा (Rupali Ganguly) ने डांस अकादमी खोली है, तब से रूपाली के कई वीडियो इंटरनेट पर सामने आ रहे हैं। हाल ही में रूपाली ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर बां यानी अल्पना बुच (Alpana Buch) के साथ डांस करते हुए वीडियो पोस्ट किया है। फैंस दोनों के धांसू डांस को देखने के बाद खूब तारीफ कर रहे हैं। इस वीडियो में रूपाली और अल्पना 1973 में आई फिल्म 'झील के उस पार' के 'दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी' गाने पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। आप भी देखें ये शानदार वीडियो... Also Read - Latest TV Twist in Top 5 TV serial: Anupamaa में आएगा भयंकर ट्विस्ट, Imlie की धज्जियां उड़ाएंगे ये 2 नए मेहमान