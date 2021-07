Anupamaa की शूटिंग से ब्रेक लेकर Rupali Ganguly ने बा और बाबूजी के साथ लगाए ठुमके, बार-बार देखा जा रहा है वीडियो

Rupali Ganguly Did Masti With Baa and Babu ji: टीवी के लोकप्रिय सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। हाल ही में रुपाली ने 'अनुपमा' की शूटिंग से ब्रेक लेकर बा और बाबूजी के साथ एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में तीनों खूब मस्ती करते नजर आ रहे हैं। रुपाली, बा और बाबूजी का डांस देखने के बाद सोशल मीडिया पर हरकोई उनकी जमकर तारीफ कर रहा है। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आप तीनों की जोड़ी ऐसे ही सलामत रहे। आप तीनों एक साथ मस्ती करते हुए काफी अच्छे लगते हो। इस जोड़ी को कहीं नजर ना लग जाए।' देखिए ये वीडियो... Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा का गुस्सा देख सकपका जाएगी काव्या, गिरगिट की तरह बदलेगी अपना रंग