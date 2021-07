Anupamaa: काव्या ने दिखाया होने वाली बहू का असली रंग, Video देख आप भी रह जाएंगे सन्न

Madalsa Sharma Share New Video With Nandu: टीवी इंडस्ट्री का लोकप्रिय सीरियल 'अनुपमा' (Anupamaa) दर्शकों के बीच खूब पसंद किया जा रहा है। इस शो में सभी किरदार अपने हिस्से एक्टिंग को बखूबी निभा रहे हैं। हाल ही मदालसा शर्मा उर्फ काव्य ने एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो अपनी नई बहू नंदू का स्वागत करती दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो को पोस्ट करते हुए मदालसा शर्मा ने कैप्शन दिया है, 'काव्य एंड नंदू फैमिली वर्सेस अलोन! इस पागलपन के हमारे साथ बने रहिए।' वीडियो देखने के बाद फैंस दोनों के इस बॉन्ड को काफी पसंद कर रहे हैं। वीडियो के बैकग्राउंड में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित की फिल्म 'बेटा' का गाना 'कोयल सी तेरी बोली' सुनाई दे रहा है। देखें ये फनी वीडियो... Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: वनराज के कैफे से 4 हजार का खाना मंगाएगी काव्या, फेंकने पर बौखला जाएगी अनुपमा