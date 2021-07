Anupamaa: बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की लेती दिखीं Rupali Ganguly, Video देख आपका भी बन जाएगा दिन

Rupali Ganguly Latest Gave You Best Treat of Monsoon: टीवी इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस रुपाली गांगुली (Rupali Ganguly) इन दिनों अनुपमा (Anupamaa) में लीड रोल निभा रही हैं। हाल ही में रूपाली गांगुली ने बालकनी में खड़े होकर चाय की चुस्की लेकते हुए वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो को शेयर करते हुए एक्ट्रेस ने कैप्शन दिया है, 'बहका है मन कहीं, कहां जानती नहीं, कोई रक ले यहीं, भागे रे मन, कहीं आगे रे मन, चला जाने किधर जानू ना..' इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आपकी तरह आपकी बालकनी का व्यू बड़ा सुंदर बड़ा हसीन है। रूपाली मां आज ईद है अब जाकर मुझे चांद दिखा आपको में बहुत दिनों से मिस कर रही थी। आपकी बालकनी और आपके साथ कॉफी। इस खुशी को देने के लिए आपका धन्यवाद। आज मेरी ईद आपकी वजह से और अच्छी हो गई।' देखें ये क्यूट वीडियो... Also Read - TRP List 28th Week 2021 by Ormax Media: Super Dancer 4 की रेटिंग में आई जबरदस्त उछाल देगी Shilpa Shetty को झटका, जानें Anupamaa और Indian Idol 12 का हाल