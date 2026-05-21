Bandar Trailer Review: Bobby Deol की एक्टिंग ने काटा गदर [Video]

Anurag Kashyap की फिल्म Bandar हाल के समय की उनकी सबसे बोल्ड फिल्मों में से एक लग रही है। आम कमर्शियल फिल्मों से हटकर, निर्देशक इस बार एक डार्क, chaotic और emotionally intense दुनिया को दिखाने जा रहे हैं। Anurag Kashyap की आगामी क्राइम थ्रिलर Bandar 5 जून 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी। फिल्म में Bobby Deol लीड रोल में नजर आएंगे, जो समर मेहरा का किरदार निभा रहे हैं। फिल्म में Sanya Malhotra, Raj B. Shetty, Saba Azad, Sapna Pabbi, Jitendra Joshi, Indrajith Sukumaran और Nagesh Bhosale भी अहम भूमिकाओं में दिखाई देंगे।