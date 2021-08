Rhea Kapoor's wedding : सोनम से लेकर जाह्नवी कपूर तक, सेलिब्रिटीज के ये ओउत्फिट्स देख रह जायेंगे आप दंग.

हम आपके लिए लेकर आये हैं सेलिब्रिटीज की लिस्ट जो अपने वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग पार्टी में पहनी हुए ड्रेस से कर सकते हैं आपको खुश.

Best outfits at Rhea Kapoor's wedding : रीया कपूर ने बीते शनिवार यानी 14 अगस्त को अपने लौंग टर्म बॉयफ्रेंड, करन बुलानी से शादी की. अर्जुन कपूर, सोनम कपूर( Rhea Kapoor's wedding) हस्बैंड आनंद आहूजा, शनाया कपूर, जान्हवी कपूर जैसे काई सेलिब्रिटीज शादी और शादी क फंक्शन्स में स्पॉट किये गए. हम आपके लिए लेकर आये हैं सेलिब्रिटीज की लिस्ट(Best Outfits) जो अपने वेडिंग एंड पोस्ट वेडिंग पार्टी में पहनी हुए ड्रेस से कर सकते हैं आपको खुश. वीडियो देखें.