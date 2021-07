Nora Fatehi ने कहा 'Zaalima Coca Cola' पिलादे, डांस मूव्स देख फैंस रह गए मंत्रमुग्ध

Bhuj: The Pride of India Song Zaalima Coca Cola Out: अजय देवगन (Ajay Devgn) और संजय दत्त (Sanjay Dutt) स्टारर फिल्म 'भुज: द प्राइड ऑफ इंडियन' (Bhuj: The Pride of India) का नया गाना 'जालिमा कोका कोला' (Zaalima Coca Cola) मेकर्स ने रिलीज कर दिया है।

Lalit Chaudhary | July 28, 2021 1:54 PM IST