Toxic के सेट पर अजीब नियम: Kiara Advani के बातचीत करने पर लगी थी रोक
Toxic के सेट पर अजीब नियम: Kiara Advani के बातचीत करने पर लगी थी रोक
इस वीडियो में जानिए कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने सुपरस्टार यश की आने वाली पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' के सेट पर ...
By: Video Desk | Published: June 1, 2026 5:05 PM IST
इस वीडियो में जानिए कि डायरेक्टर गीतू मोहनदास ने सुपरस्टार यश की आने वाली पैन-इंडिया फिल्म 'टॉक्सिक' के सेट पर कियारा आडवाणी के किसी से भी बात करने पर क्यों रोक लगा दी थी। कियारा ने हाल ही में शेयर किया कि इस मुश्किल शूटिंग शेड्यूल के दौरान उन्हें अपने किरदार में पूरी तरह डूबे रखने के लिए डायरेक्टर ने कैजुअल बातचीत और हाय-हेलो करने पर सख्त पाबंदी लगा दी थी। इसके साथ ही, एक्ट्रेस ने हर सीन को दो बार—पहले अंग्रेजी और फिर तुरंत बाद कन्नड़ भाषा में शूट करने की बड़ी चुनौती और एक बिल्कुल अनजान भाषा में नेचुरल एक्टिंग करने के लिए की गई कड़ी मेहनत के बारे में भी बताया है। आखिर में, हम आपको इस बहुप्रतीक्षित फिल्म की पोस्टपोन हुई रिलीज डेट और बॉक्स ऑफिस पर होने वाली महाटक्कर से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स भी देंगे।