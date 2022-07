ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस हाल ही में सेरोगेसी की मदद से माता पिता बने हैं। इससे पहले भी कई सितारे सेरोगेसी की मदद से माता-पिता बन चुके हैं। देखें वीडियो।

Bollywood celebs who became parents via surrogacy: ग्लोबल आइकॉन प्रियंका चोपड़ा ने अपने हसबैंड निक जोनस के साथ अपनी बेटी मालती मैरी जोनस चोपड़ा का हाल ही में 6 मंथ बर्थडे मनाया था। आपको बता दें कि प्रियंका और निक एक अच्छे माता पिता बनने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। और अपनी बेटी की जिम्मेदारी खूब अच्छे से निभा रहे हैं। कपल ने सरोगेसी के जरिए मालती को जन्म दिया था। मां बाप बनने का सपना हर कोई देखता है चाहें वह स्टार्स हो या मामूली इंसान। कई बार यह सपना पूरा करने के लिए स्टार्स सरोगेसी की मदद लेते हैं और आज इस वीडियो में हम आपको उन सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने सरोगेसी की मदद से अपने माता पिता बनने का सपना पूरा किया और आज एक अच्छे माता पिता साबित हुए। सनी लीयोन से लेकर शाहरुख खान तक सरोगेसी से बने ये सितारे पैरेंट्स। देखें पूरी वीडियो।

Written by, Devisha Keshri