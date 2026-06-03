Cocktail 2 Trailer Review: फैंस को कैसी लगी Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika की जोड़ी?

Cocktail 2 Trailer Review: फैंस को कैसी लगी Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika की जोड़ी?
Cocktail 2 Trailer Review: फैंस को कैसी लगी Shahid Kapoor, Kriti Sanon and Rashmika की जोड़ी?
**हिंदी विवरण:**
बहुप्रतीक्षित *कॉकटेल 2* का ट्रेलर प्यार, उलझनों और जटिल रिश्तों से भरी एक मॉडर्न रोमांटिक कहानी की झलक पेश ...
By: Video Desk | Published: June 3, 2026 2:10 PM IST
**हिंदी विवरण:**
बहुप्रतीक्षित *कॉकटेल 2* का ट्रेलर प्यार, उलझनों और जटिल रिश्तों से भरी एक मॉडर्न रोमांटिक कहानी की झलक पेश करता है। होमी अदजानिया के निर्देशन में बनी यह फिल्म 2012 की हिट *कॉकटेल* की स्पिरिचुअल सक्सेसर है, लेकिन इसमें नई कहानी और नए किरदार देखने को मिलेंगे। शाहिद कपूर, कृति सेनन और रश्मिका मंदाना फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं। ट्रेलर एक ऐसे लव ट्रायंगल की कहानी दिखाता है जो रिश्तों और भावनाओं की परीक्षा लेता है। आकर्षक विजुअल्स, मजेदार संवाद और रोमांटिक ड्रामा से भरपूर यह ट्रेलर मनोरंजन और इमोशन्स का बेहतरीन मिश्रण नजर आता है। अपनी युवा ऊर्जा और समकालीन अंदाज के साथ *कॉकटेल 2* एक दिलचस्प सिनेमाई अनुभव का वादा करती है।