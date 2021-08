Shehnaaz Gill expresses Her love for Sidharth Shukla: कलर्स चैनल के डांसिंग रिएलिटी शो ‘डांस दीवाने 3’ (Dance Deewane 3) में इस हफ्ते सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) और शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) की जोड़ी नजर आएगी। इस जोड़ी के आने के बाद शो की जज माधुरी दीक्षित दोनों के पूछती है कि आपके लिए आइडल कौन है। ऐसे में शहनाज गिल जवाब हुए कहती है कि मुझे सिद्धार्थ शुक्ला पसंद है। शहनाज का ये जवाब सुनने के बाद सिद्धार्थ शुक्ला ब्लश करने लगते हैं। दोनों की जोड़ी इस मंच पर देखने में काफी खूबसूरत लग रही है। देखें ये शानदार वीडियो... Also Read - Dance Deewane 3: Sidharth Shukla की बाहों में Shehnaaz Gill ने दिए पोज, धांसू केमिस्ट्री ने लूटी महफिल