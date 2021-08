Dance Deewane 3: 'Lajja' फिल्म के गाने पर Shehnaaz Gill ने Madhuri Dixit संग ठुमके, वीडियो हुआ वायरल

Shehnaaz Gill Gives Stellar Dance Performance on Lajja Song With Madhuri Dixit: टीवी रिएलिटी शो बिग बॉस 13 (Bigg Boss 13) से अपनी अलग पहचान बना चुकीं शहनाज गिल (Shehnaaz Gill) और सिद्धार्थ शुक्ला (Sidharth Shukla) की जोड़ी 'डांस दीवाने 3' (Dance Deewane 3) के अपकमिंग एपिसोड में दिखाई देगी। इस शो में शहनाज और सिद्धार्थ की सुपरहिट जोड़ी को देखने के लिए दर्शक भी बेताब हैं। हाल ही में शहनाज गिल और शो की जज माधुरी दीक्षित (Madhuri Dixit) का वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में शहनाज और माधुरी फिल्म 'लज्जा' के 'बड़ी मुश्किल' सॉन्ग पर डांस करती दिखाई दे रही हैं। दोनों अदाकाराओं का डांस इंटरनेट पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। आप भी देखें ये वीडियो... Also Read - Dance Deewane 3 BTS Photos: Gunjan Sinha की फैन बनीं Shehnaaz Gill, Sidharth Shukla के भी उड़े होश !!