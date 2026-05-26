Desi Bling Review: Karan Kundrra और Tejasswi Prakash क्यों हुए ट्रोल?

Desi Bling में Tejasswi Prakash और Karan Kundrra नजर आ रहे हैं। यह Netflix का नया रियलिटी ड्रामा शो है, ...

Desi Bling में Tejasswi Prakash और Karan Kundrra नजर आ रहे हैं। यह Netflix का नया रियलिटी ड्रामा शो है, जो दुबई की चमक-दमक और आलीशान जिंदगी की दुनिया को दिखाता है। शो में अमीर दक्षिण एशियाई परिवारों की लग्जरी लाइफस्टाइल, डिजाइनर फैशन, हाई-प्रोफाइल पार्टियां और महंगी जिंदगी को करीब से पेश किया गया है। हालांकि, सिर्फ ग्लैमर ही नहीं, यह सीरीज अपने जटिल रिश्तों, जेंडर रोल्स और इमोशनल पावर डायनेमिक्स को लेकर भी चर्चा में है। शो के कई रिश्तों को देखकर दर्शकों ने सवाल उठाए कि क्या लग्जरी और परंपरा के नाम पर टॉक्सिक व्यवहार को सामान्य बनाया जा रहा है। इन सब ड्रामों के बीच, दर्शकों ने Rizwan और उनके परिवार को सबसे ज्यादा पसंद किया। उनकी शांत सोच, सादगी, क्लास और भावनात्मक परिपक्वता ने बिना किसी दिखावे के लोगों का दिल जीता। कई दर्शकों के लिए वही असली “क्लास” और सम्मानजनक जीवनशैली का प्रतीक बने, जो सिर्फ पैसे और दिखावे से कहीं ज्यादा मायने रखती है।