Dheeraj Dhoopar Lock Upp Evicition: Harshad और Yogesh पर ये क्या बोल गए धीरज?

Lock Upp से बाहर आने के बाद धीरज धूपर ने अपने eviction पर खुलकर बात की। क्या उन्हें लगता है ...

Lock Upp से बाहर आने के बाद धीरज धूपर ने अपने eviction पर खुलकर बात की। क्या उन्हें लगता है कि उनका बाहर होना unfair था? इस इंटरव्यू में धीरज ने अपने गेम, सफर और शो के अनुभव साझा किए। साथ ही Harshad Chopra-Shivangi Joshi की बॉन्डिंग, Yogesh Sharma-Akanksha Puri के रिश्ते और अन्य कंटेस्टेंट्स पर भी बेबाक राय दी। जानिए धीरज धूपर ने अपने eviction, शो की रणनीति और बाकी कंटेस्टेंट्स के बारे में क्या-क्या कहा।

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