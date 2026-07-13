Diljit Dosanjh की Satluj पर आया बड़ा अपडेट, हर जगह से Remove हुई फिल्म

Diljit Dosanjh की बहुचर्चित फिल्म ‘सतलुज’ एक बार फिर चर्चा में है। ओटीटी से हटाए जाने के बाद अब इस फिल्म को एक खास आयोजन के तहत गुरुद्वारे में दिखाया जाएगा। फिल्म अपनी कहानी, सामाजिक मुद्दों और विवादों की वजह से लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। इस वीडियो में जानिए आखिर गुरुद्वारे में फिल्म दिखाने का फैसला क्यों लिया गया, इसके पीछे क्या वजह है, दर्शकों की प्रतिक्रिया कैसी है और इस पूरे विवाद का फिल्म की रिलीज पर क्या असर पड़ा। ‘सतलुज’ से जुड़ी हर बड़ी अपडेट और पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें।