Juhi Muhi स्टार्स Eisha Singh-Vijayendra Kumeria का Exclusive इंटरव्यू

Eisha Singh और Vijayendra Kumeria से हुई खास बातचीत में दोनों ने अपने नए शो 'Juhi Muhi' को लेकर कई ...

Eisha Singh और Vijayendra Kumeria से हुई खास बातचीत में दोनों ने अपने नए शो 'Juhi Muhi' को लेकर कई दिलचस्प खुलासे किए। इस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने शो की कहानी, अपने किरदारों और एक-दूसरे के साथ काम करने के अनुभव के बारे में खुलकर बात की।साथ ही दोनों ने Priyanka Chahar Choudhary, Lock Upp और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े कई सवालों के भी बेबाकी से जवाब दिए।आखिर Juhi Muhi को लेकर उनका विज़न क्या है? Priyanka पर क्या बोले? और Lock Upp पर क्या है उनकी राय?

जानिए इस मजेदार और एक्सक्लूसिव बातचीत में।