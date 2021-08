View this post on Instagram A post shared by ❥ KHIDKITOD ♡ PYAAR ❥ (@sanjuxcreations)

​Bade Achhe Lagte Hain 2: Disha Parmar Poses AS Priya on the first day of Nakuul Mehta's Show shooting: सोनी टीवी का सुपरहिट सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ (Bade Acche Lagte Hain 2) जल्द ही टीवी पर दस्तक देने वाला है। हाल ही में मेकर्स ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ का प्रोमो शेयर किया था जिसने फैंस के दिलों की धड़कने बढ़ा दी है। इसी बीच टीवी अदाकारा दिशा परमार (Disha Parmar) और नकुल मेहता (Nakuul Mehta) ने सीरियल ‘बड़े अच्छे लगते हैं 2’ की शूटिंग का आगाज कर दिया है। हाल ही में दिशा परमार प्रिया बनकर सेट पर बैठी नजर आईं। कुछ समय पहले ही दिशा परमार ने अपनी लेटेस्ट वीडियो फैंस के साथ शेयर की है। इस वीडियो में दिशा परमार देसी अवतार में पोज दे रही हैं। दिशा परमार को शो के सेट पर देखकर फैंस काफी उत्साहित हो गए हैं। Also Read - Bade Achhe Lagte Hain 2 का प्रोमो हजार बार देख चुके हैं Rahul Vaidya, नहीं हटी Disha Parmar के चेहरे से नजर