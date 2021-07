Anupamaa एक्ट्रेस Madalsha Sharma ने व्यूज बटोरने के चक्कर में पति की कर दी ये हालत, देखें वीडियो

Madalsha Sharma's funny video with husband Mahaakshay Chakraborty gone viral on internet: अनुपमा (Anupamaa) एक्ट्रेस मदालसा शर्मा (Madalsha Sharma) को इंस्टाग्राम पर हाल ही में एक मिलियन फॉलोअर्स मिले हैं। एक्ट्रेस आए दिन सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरों और वीडियोज को लगातार शेयर कर रही हैं। मदालसा शर्मा ने इंस्टाग्राम पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके पति महाअक्षय चक्रवर्ती (Mahaakshay Chakraborty) उनके साथ नजर आ रहे हैं। मदालसा शर्मा ने कैप्शन में लिखा है, ‘मेरी बेस्टी एक ही फ्रेम में...क्या आप गेस करेंगे कि यहां पर मेरी बेस्टी नम्बर वन कौन है?’ आपको मदालसा और महाअक्षय का ये फनी वीडियो कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - पॉपुलर टीवी शोज से रातों रात हुई इन 9 सेलेब्स की छुट्टी, मेकर्स ने फैंस को दिया बड़ा झटका