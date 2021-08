Anupamaa actress Rupali Ganguly got upset due to high heels, Watch video: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) के इंस्टाग्राम अकाउंट पर हर किसी की नजर रहती है। आए दिन रूपाली यहां पर अपने नए-नए वीडियोज साझा करती रहती हैं। रूपाली ने हाल ही में एक ऐसा वीडियो शेयर किया है, जिससे कई लोग खुद को रिलेट कर पाएंगे। इस वीडियो में रूपाली गांगुली हाई हील्स थामे हुए नजर आ रही हैं। हाई हील्स के चलते रूपाली गांगुली के पैरों में थकान हो चुकी है और एक फिल्मी गाने के साथ वो अपने इस दर्द को बयान कर रही हैं। रूपाली के इस वीडियो को महज कुछ ही घंटे में 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा के घर पर कब्जा करेगी राखी, वनराज के खिलाफ उगलेगी जहर