Rupali Ganguly Bachpan Ka Pyaar Video gone viral from Anupmaa's sets: अनुपमा के सेट से लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली का एक नया वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस 'बचपन का प्यार' (Bachpan Ka Pyaar) वाले ट्रेंडिंग वीडियो को रीक्रिएट करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में रूपाली गांगुली के साथ अल्पना बुच भी नजर आ रही हैं। अल्पना सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में बा की भूमिका अदा करती हैं। रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है। वैसे आपको अनुपमा के सेट से सामने आया ये वीडियो कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा।