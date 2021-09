Anupamaa: शेमिंग करने वालों को Rupali Ganguly ने दिया करारा जवाब, वीडियो में दिखाया टशन

Rupali Ganguly slams those who body shamed her: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) सोशल मीडिया पर छाई ही रहती हैं। आए दिन रूपाली गांगुली यहां पर अपनी तस्वीरें और वीडियोज शेयर करती रहती हैं, जोकि फैंस काफी पसंद भी करते हैं। रूपाली गांगुली ने अब सोशल मीडिया पर अपना एक नया वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में रूपाली बॉडी शेमिंग करने वाले हर शख्स की क्लास लगाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही वो ये बता रही हैं कि ऐसा करना बहुत गलत है। इस वीडियो में रूपाली गांगुली का कॉन्फिडेंस भी जबरदस्त लग रहा है। वैसे आपको टीवी की अनुपमा का ये वीडियो कैसा लगा? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Anupamaa: अनुज कपाड़िया की एंट्री से पहले बदले वनराज के सुर, Sudhanshu Pandey के वीडियो ने मचाया तहलका