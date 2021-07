Rupali Ganguly's husband blushed seeing her romantic mood: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) की लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) की खुशी का ठिकाना नहीं है। हाल ही में एक्ट्रेस के इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुल 1 मिलियन फॉलोवर्स हुए हैं। इस खुशी में रूपाली गांगुली ने फैंस का आभार भी जताया है। रूपाली गांगुली अपने फैंस को इंगेज रखने के लिए आए दिन इंस्टाग्राम पर कुछ ना कुछ जरूर पोस्ट करती हैं। अब एक्ट्रेस का नया वीडियो खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वो पति अश्विन वर्मा संग रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं। वीडियो में अश्विन का रिएक्शन देखते ही बन रहा है। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: पाखी को अनुपमा के खिलाफ भड़काएगी काव्या, घर में होगा खूब हंगामा