Anupamaa के सेट पर इस हसीना ने मारा Sudhanshu Pandey को जोरदार तमाचा, देखें वीडियो

View this post on Instagram A post shared by Sudhanshu Pandey (@sudanshu_pandey)

Angha Bhosale slapped Sudhanshu Pandey on the sets of Anupamaa: टीवी के सुपरहिट सीरियल ‘अनुपमा’ के सेट से आए दिन मजेदार वीडियो सामने आते रहते हैं। इस शो से जुड़े कलाकार ऑफस्क्रीन भी फैंस को खूब एंटरटेन करते हैं। इस सीरियल में लीड रोल अदा करने वाले सुधांशु पांडे ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में एक्ट्रेस अनघा भोंसले उन्हें जोरदार तमाचा मारती हुई नजर आ रही हैं। अनघा भोंसले सीरियल ‘अनुपमा’ में नंदिनी का किरदार अदा करती हैं, जोकि वनराज की बहू बनने वाली है। सुधांशु पांडे और अनघा भोंसले का ये वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: एक साथ जाएगी काव्या और वनराज की नौकरी, राखी करेगी खूब तमाशा