Madalsha Sharma abushed Sudhanshu Pandey on the sets of Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा के सेट से एक मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर तो आपकी हंसी ही छुट जाएगी। इस वीडियो को एक्टर सुधांशु पांडे ने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड किया है। वीडियो में मदालसा शर्मा भी उनके साथ दिख रही हैं। इस फनी वीडियो में सुधांशु मदालसा से गाना गाने के लिए कहते हैं। इसके बाद जो होता है, उसे देखकर एक पल के लिए तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि आखिर हुआ क्या? सुधांशु पांडे और मदालसा शर्मा के इस वीडियो को लोग बार-बार देख रहे हैं।