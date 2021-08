Muskan Bamne and Rupali Ganguly's cute dance video from the sets of Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा (Anupamaa) में इन दिनों पाखी (Muskan Bamne) के चलते शाह हाउस की शांति भंग हो रखी है। पाखी और अनुपमा के बीच दूरियां बढ़ती ही जा रही हैं। दर्शक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि जल्द ही इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाएगा। अनुपमा के सेट से अब लीड एक्ट्रेस रूपाली गांगुली (Rupali Ganguly) का एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर आपके चेहरे पर मुस्कान आने वाली है। इस वीडियो में रूपाली के साथ उनकी ऑनस्क्रीन बेटी मुस्कान बामने नजर आ रही हैं। दोनों फिल्म फुकरे के सुपरहिट गाने अम्बरसरिया पर जमकर डांस कर रही हैं। इस वीडियो में बा का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस अल्पना बुच के फैंस के लिए भी एक सरप्राइज है। Also Read - Anupamaa Promo: टैक्स चुकाने के लिए जेवर बेचेगी अनुपमा, आने वाला है बड़ा ट्विस्ट