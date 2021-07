Vanraj will open a cafe in Anupamaa's Dance Academy: टीवी सीरियल अनुपमा के अपकमिंग एपिसोड (Anupamaa Upcoming Episode) में खूब धमाल मचने वाला है। काव्या और वनराज की नौकरी जा चुकी है। ऐसे में अनुपमा आने वाले दिनों में वनराज को एक जॉब ऑफर देगी। अनुपमा का नया प्रोमो रिलीज हो चुका है। इस प्रोमो में अनुपमा वनराज को जॉब ऑफर करती हुई नजर आ रही है। अनुपमा (Rupali Ganguly) वनराज से कह रही है कि वो उसके डांस एकेडमी में एक कैफे खोल ले। अनुपमा की बात सुनकर वनराज (Sudhanshu Pandey) की खुशी का ठिकाना नहीं है। इतना तो साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों में काव्या खूब तमाशा करने वाली है। Also Read - Anupamaa से नाम जुड़ते ही Ronit Roy का आया गुस्सा, ट्विटर पर निकाली अपनी भड़ास