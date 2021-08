Vanraj will slam Anupamaa for creating more problem in Anupamaa: टीवी सीरियल अनुपमा की कहानी आज से बदलने वाली है। मेकर्स ने रूपाली गांगुली के इस शो में नया ट्विस्ट लाने का फैसला लिया है। मेकर्स ने इस सीरियल का नया प्रोमो रिलीज किया है, जिसमें अनुपमा सभी के सामने गिड़गिड़ाती हुई नजर आ रही है। साथ ही काव्या (Madalsha Sharma) और वनराज उसके ऊपर काफी चिल्ला रहे हैं। आने वाले दिनों में अनुपमा (Rupali Ganguly) के चलते वनराज और उसका परिवार सड़क पर आ जाएगा। ये देखना दिलचस्प रहेगा कि आखिर अब अनुपमा अपने परिवार को नए मुसीबत से कैसे बचाएगी? वैसे आप अनुपमा के नए ट्विस्ट को देखने के लिए कितने उत्सुक हैं? कमेंटबॉक्स में जरूर बताइएगा। Also Read - Anupamaa Upcoming Twist: अनुपमा को गंवार और जाहिल कहेगी काव्या, खतरे में पड़ेगी बा की जान