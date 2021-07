Anupamaa: सास-बहू की जोड़ी ने रीक्रिएट किया Kabhi Khushi Kabhie Gham का फनी सीन, वीडियो देख छूट जाएगी हंसी Rupali Ganguly and Alpana Buch funny video went viral from Anupamaa's sets: टीवी सीरियल 'अनुपमा' के सेट पर रूपाली गांगुली ने बा यानी कि अल्पना बुच संग मिलकर एक ऐसा वीडियो बनाया है, जिसे देखकर आपकी हंसी बंद ही नहीं होगी। इस वीडियो में दोनों ने फिल्म 'कभी खुशी कभी गम' का एक फनी सीन रीक्रिएट किया है।